Суд отстранил главу управления МЧС Москвы из-за гибели пожарных

Москва, , 19:30 — REGNUM Басманный суд Москвы отстранил от должности руководителя управления пожарно-спасательных сил столичного главка МЧС России Дмитрия Ширлина. Об этом сообщила РБК пресс-секретаря суда Юнона Царева.

По её словам, постановление о его временном отстранении было вынесено судом ещё 21 декабря 2018 года.

Напомним, полковник внутренней службы Дмитрий Ширлин обвиняется в халатности в рамках уголовного дела о гибели восьмерых пожарных при тушении склада на востоке Москвы осенью 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября 2016 года на складе пластиковых изделий, расположенном на Амурской улице, произошёл крупный пожар. Площадь, охваченная огнём, составила 4 тысячи квадратных метров, возгоранию была присвоена четвёртая, предпоследняя степень сложности.

Из горящего склада пожарными были спасены более 100 человек. Во время тушения пожара погибли восемь сотрудников МЧС, работавших на кровле склада в момент её обрушения. На опасном участке пожарные устанавливали водяную завесу для охлаждения газовых баллонов и компрессоров, которые могли взорваться в любой момент.