Бывший гендиректор Владимиро-Суздальского музея задержан

Владимир, , 19:21 — REGNUM Бывший генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев задержан следователями. Об этом 22 января сообщил портал «ПроВладимир» со ссылкой на пресс-службу регионального СКР. Подробности пока не разглашаются.

ИА REGNUM напоминает, что Игорь Конышев был назначен на пост гендиректора федерального музея в 2016 году. Его деятельность вызвала претензии со стороны и общественности, и музейного сообщества. В частности, критиковалось создание нового сайта учреждения за 4 млн рублей, установка аппаратов с кофе и снеками, переделка помещений культурно-образовательного центра «Палаты», уничтожение Детского музейного центра и другие решения.

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При этом представители общественности не раз требовали провести проверку деятельности главы музея. В ноябре 2018 года Игорь Конышев покинул пост. Официальной причиной стало то, что он начал работать в новом проекте. На должность гендиректора ВСМЗ была вновь назначена Светлана Мельникова, занимавшая этот пост до 2016 года.

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