Супруги Грудинины продолжают делить совместно нажитое имущество

Москва, , 19:09 — REGNUM Бывшая супруга скандально известного бизнесмена Павла Грудинина продолжает бороться за совместно нажитое имущество. Очередное, уже шестое, заседание состоялось сегодня в Никулинском суде Москвы, сообщила телекомпания РЕН.ТВ.

«На сегодняшний день предъявлены исковые требования о разделе совместно нажитого имущества, и в перечень имущества, подлежащего разделу, истцом включена также компания BONTRO LTD, находящаяся в так называемой офшорной юрисдикции в государстве Белиз», — цитирует телекомпания слова адвоката Ирины Грудининой Дмитрия Мальбина.

Кроме этого, по утверждению защитника, продолжается сбор доказательств и установление объема имущества бывшего кандидата на пост президента РФ.

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