Лесли и Рыбку отпустили из тюрьмы

Москва, , 18:19 — REGNUM Нагатинский суд Москвы прекратил производство по ходатайству следствия об аресте гражданки Белоруссии Анастасии Вашукевич, более известной как Настя Рыбка, и гражданина России Александра Кириллиова, более известного как Алекс Лесли. Об этом сегодня, 22 января, сообщают «Вести».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашукевич и Кириллов, а также ещё восемь граждан России были задержаны в Таиланде по обвинению в работе работе без оформления визы и предоставлении секс-услуг. Почти год их продержали в тюрьме, а 15 января приговорили к 18 месяцам лишения свободы. остаток неотбытого срока был замене на условный.

После освобождения из тайской тюрьмы все осужденные были депортированы в Россию. В аэропорту Шереметьево правоохранительные органы задержали Вашукевич и Кириллова, а также ещё двоих граждан России в рамках уголовного дела о вовлечении в занятие проституцией.

Следствие ходатайствовало об аресте Вашукевич и Кириллова, однако суд решил оставить их на свободе.