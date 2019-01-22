Афера на покойниках: воронежский врач-патологоанатом заработал полмиллиона

Воронеж, , 18:16 — REGNUM Более полумиллиона рублей заработал патологоанатом одной из районных больниц Воронежской области на горе родных умерших людей. В отношении мужчины отделом МВД возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество с использованием своего служебного положения в крупном размере». Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

По предварительной информации, в больнице в Калачеевском районе патологоанатом в течение почти года, с декабря 2016 по ноябрь 2017 года, брал с родственников умерших людей деньги за услуги, которые должны оказываться бесплатно. От имени ООО «Золотое руно», считают правоохранители, врач предлагал родным покойных заключить договор на проведение комплекса санитарно-гигиенических работ по подготовке тела к погребению и облачению тела умершего в похоронную одежду с укладкой в гроб, а также на хранении тел в помещении морга. Работы фактически выполнял санитар патологоанатомического отделения, а согласно действующему законодательству, такие услуги оказываются бесплатно. Родные же передавали патологоанатому деньги за услуги, якобы оказанные по договору.

В общей сложности предприимчивый патологоанатом таким образом получил от родных покойных более 500 тыс. рублей, считают следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года в Югре также были возбуждены дела против сотрудников окружного бюро судебно-медицинской экспертизы. Сначала было возбуждено дело о мошенничестве в отношении патологоанатома, который также брал деньги за бесплатные услуги, а затем в поле зрения следователей попало и руководство учреждения — замначальника окружного бюро судмедэкспертизы заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере.