Замдиректора филиала «РусГидро» в Кабардино-Балкарии судят за трансформатор

Нальчик, , 18:08 — REGNUM В Кабардино-Балкарии завершено расследование уголовного дела в отношении первого заместителя директора филиала ПАО «РусГидро». Его обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM 22 января в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Из-за действий обвиняемого, как установило следствие, был заменен на неработающий силовой трансформатор, расположенный в селении Псыхурей Баксанского района. Согласно договору работы по замене должна была производить «Компания РИЗ». Замдиректора подписал акты о приемке работ, хотя они не были выполнены на 100%. Подрядчик получил более 3,827 млн рублей за свою работу, однако по факту она была выполнена некачественно.

«Членами рабочей комиссии из числа работников филиала и ООО «Компания РИЗ» неоднократно проводились пробные пуски установленного силового трансформатора, однако он не прошел индивидуальные испытания под нагрузкой», — говорится в сообщении пресс-службы СКР.

В итоге трансформатор, который имел дефект, пришлось демонтировать. А замдиректора попал под статью.

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Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по факту превышения полномочий первым заместителем директора — главным инженером филиала ПАО «РусГидро» в Кабардино-Балкарии было возбуждено еще летом 2017 года. Городской суд Нальчика отстранил обвиняемого от занимаемой должности, оставив на свободе.

Однако следствие обратилось в суд с ходатайством изменить ему меру пресечения, так как замдиректора предпринимал попытки оказывать влияние на свидетелей и препятствовать следствию. В итоге подозреваемый был арестован.