Собянин назначил допэкспертизу по «Дому Булошникова»

Москва, , 17:43 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал общественные дебаты о судьбе «Дома Булошникова» на Большой Никитской в центре столицы. Запись появилась 22 января на личном сайте главы города.

Он написал, что публичные слушания по дому купца Булошникова были жаркими, а участники разделились на два лагеря: одни называли здание ХIХ века исторически ценным, другие — новоделом на месте бывшего купеческого дома. Стороны также спорили, собираются ли сносить объект и уместна ли максимальная высота в 32 метра на старинной улице.

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«Считаю, что все эти доводы и аргументы нужно спокойно проанализировать, провести дополнительную экспертизу и после этого принять взвешенное решение», — заявил Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 17 января прошли публичные слушания по судьбе «Дома Булошникова». Мероприятие вызвало ажиотаж и широкий резонанс. Желающие высказать своё мнение толпились в проходах актового зала. Во время слушаний казалось, что подавляющее число участников единодушны в желании сохранить исторический объект.

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