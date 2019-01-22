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Бездомным Симферополя пообещали приют через год-полтора

Общество

А пока людям без определённого места жительства придётся зимовать в холодных подворотнях

Симферополь, 22 января 2019, 17:41 — REGNUM  Строительство приюта для бездомных в Симферополе начнётся в 2020 году. Об этом 22 января журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Проектирование приюта для бездомных должно стартовать в этом году. В 2020 году — строительство. Он, безусловно, нужен. Деньги на проект будут выделены в этом году», — отметил глава РК.

Напомним, осенью 2014 года власти крымской столицы одобрили передачу из муниципальной в республиканскую собственность коммунального учреждения «Центр учёта бездомных граждан». Средства на строительство и проектирование приюта республиканское руководство обещало выделить ещё в 2015, а затем и в 2016 годах.

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