Генпрокуратура РФ поручила прокуратуре Чечни поддержать доводы «Газпрома»

Москва, , 17:36 — REGNUM Генеральная прокуратура поручила прокурору Чечни поддержать доводы филиала госкорпорации «Газпром» в Чечне — «Газпром межрегионгаз Грозный» — против списания долгов населения за газ. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служа надзорного ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Заводской районный суд Грозного по иску местной прокуратуры постановил списать долги за газ для населения Чечни в размере 9 млрд рублей. Чеченская прокуратура убедила районный суд, что в случае несписания долгов за газ в республике могут начаться протесты и возникнет социальная напряженность. Истец также заявил, что «Газпром» сам виноват в случившемся и якобы компания нарушила некие законы.

Стоит отметить, что ещё в феврале 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что долги жителей республики за газ образуются якобы из-за неправильного подсчёта со стороны энергетических компаний.

Однако «Газпром мерегионгаз Грозный» заявил, что будет обжаловать решение Заводского районного суда Грозного.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что довод прокуратуры о том, что истек срок давности по взысканию долгов не является единственным условием их списания. Такая задолженность «подлежит списанию только в случае признания ее нереальной для взыскания», а это доказано не было.