В Ярославле суд отменил разрешение на строительство около усадьбы Сорокиных

Ярославль, , 17:35 — REGNUM 22 января Ярославский областной суд удовлетворил иск прокуратуры Кировского района Ярославля об отмене выдачи разрешения на строительство жилого дома около памятника архитектуры — усадьбы Сорокиных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила градозащитница Ольга Мазанова, которая присутствовала на судебном заседании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, недовольство строительством дома по Большой Октябрьской у дома 48б выразили жильцы окрестных домов и градозащитники. Они посчитали, что строительство нанесет ущерб памятнику федерального значения.

Прокуратура оспаривала разрешение на строительство на том основании, что не были проведены публичные слушания, так эта зона относится к общественно-деловой. Позиция мэрии Ярославля заключалась в том, что строительство ведется на территории памятника, где правила землепользования и застройки не действуют.

Суд первой инстанции встал на позицию мэрии и застройщика и не удовлетворил иск прокуратуры. Однако в областном суде дело приняло неожиданный поворот. Судья отменил решение суда первой инстанции и вынес новое решение — отменить выдачу разрешения на строительство.

Стройка рядом с исторической усадьбой, как видно на фотографиях, идет довольно активно. Очевидно, что застройщик попытается оспорить решение суда. Между тем жители и градозащитники считают судебное решение успехом.

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