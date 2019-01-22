Сильные осадки пробудили в Севастополе опасный оползень

Севастополь, , 17:31 — REGNUM Специалисты зафиксировали активный рост трещины в грунте в районе севастопольского мыса Толстый. Об этом журналистам сообщил научный сотрудник морского гидрофизического института Людмила Харитонова.

«В последнее время трещина увеличилась с 10 до 30 сантиметров. Это говорит о том, что оползень пришёл в активную стадию. До 2000 года это был самый активный оползень в регионе, потом он находился в состоянии накапливания напряжения, а сейчас вновь проснулся. Этому способствовали обильные осадки, которые выпали в последний месяц», — отметила специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года оползень на Северной стороне города-героя распространился на 800 метров вдоль берега и на 100 метров в глубину, захватив площадь 33 частных землевладений в двух садовых товариществах. 31 августа депутат ГД РФ Дмитрий Белик заявил о необходимости срочного ввода режима чрезвычайной ситуации, чтобы не допустить новых разрушений и жертв. Позже власти города ввели режим повышенной готовности для сил предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в этой зоне.

Об этом: В Севастополе требуют ввести режим ЧС из-за оползня