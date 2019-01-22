Кофе не станет запрещённым напитком в московском метро

Москва, , 17:24 — REGNUM В Москве не станут запрещать пассажирам метро пить кофе во время поездок, заявил вице-мэр Максим Ликсутов, передаёт 22 января агентство «Москва».

"Пейте кофе с удовольствием, это не запрещено. И, видимо, не будет запрещено», — сказал он.

В то же время Ликсутов призвал к внимательности при употреблении напитков, чтобы не обливать других пассажиров. Напомним, за это предусмотрена ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря член комиссии Мосгордумы по безопасности Евгений Герасимов («Единая Россия») предложил обсудить вопрос о штрафах за поездки в метро с кофе.

«Сейчас модно брать из кафе кофе с собой, — сказал он. — По большей части крышки на стаканах обеспечивают защиту от выплеска напитков. Однако при резком торможении поезда человек может сжать стакан рукой, и напиток все равно прольется».

Тогда на ситуацию отреагировал аккаунт в Twitter Транспортного комплекса столицы:

«Кофе в стакане с крышкой в МосМетро: мы спросили руководителей крупнейших метрополитенов в мире, их отношение к этому положительное. Никаких серьёзных проблемных вопросов к кофе в стакане с крышкой нет».

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