За «откаты» задержан инженер «дочки» Газпрома в Дагестане

Махачкала, , 17:17 — REGNUM В рамках уголовного дела о хищении газа в Дагестане задержаны руководитель цеха по обжигу кирпича ООО «Шах» и ведущий инженер компании «Газпром межрегионгаз Махачкала». Ущерб от их преступных действий составил порядка 1,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 22 января в пресс-службе прокуратуры республики.

В надзорном ведомстве полагают, что с октября по ноябрь 2018 года руководитель цеха путем незаконной врезки в сетевой газопровод, расположенный в Дербентском районе, похитил газ в объеме более 156 тыс. кубометров. Подозреваемый передавал инженеру газовой компании денежные средства за потребление ресурса без приборов учета.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что за аналогичное преступление фигурантом уголовного дела стал арендатор одного из кирпичных заводов дагестанского города Каспийска. Предприниматель, как считает обвинение, в апреле 2018 года осуществил незаконную врезку в газопровод компании «Газпром межрегионгаз Махачкала». В течение трёх месяцев украденным газом он обеспечивал обжиг кирпича. Ущерб, нанесенный злоумышленником, был оценён на общую сумму 3,3 млн рублей.

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