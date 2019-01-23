Почему в России хотят оставить в нищете родителей детей-инвалидов?

Иван Крылов, , 11:45 — REGNUM

17 января 2019 года Государственная дума России рассмотрела и отклонила законопроект, внесенный фракцией ЛДПР, в котором предлагалось повысить государственные выплаты на детей, имеющих инвалидность, для безработных родителей усыновителей, опекунов и попечителей до уровня минимального размера оплаты труда.

Документ был размещен в электронной базе документов Госдумы России ещё 12 января и отклонен от принятия с очень показательной формулировкой: «По мнению комитета (Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей — прим. ред.), такое изменение приведет к необоснованной дискриминации одной категории лиц, осуществляющей уход, перед другой».

Говоря совсем по-простому, согласно указанному документу, пособие по уходу за ребенком-инвалидом для безработных родителей усыновителей, опекунов и попечителей в России должно было вырасти более чем в два раза — с 5 500 до 12 000 рублей.

При этом авторы законопроекта, группа депутатов во главе с лидером ЛДПР В. В. Жириновским, представляя свой законопроект в Госдуму, совершенно справедливо отмечали, что предыдущая сумма пособия размером в 5,5 тысяч рублей была установлена ещё в 2013 году. А ввиду того, что за шесть прошедших лет экономическая ситуация несколько изменилась в худшую сторону и потому МРОТ в России вырос теперь до 11 193 рублей (а в 2013 году МРОТ был установлен в размере 5 205 рублей, и при установлении суммы пособия безработным родителям детей-инвалидов исходили именно из него), то и теперь сумму пособия по уходу за детьми-инвалидами для безработных пап и мам тоже нужно соответственно увеличить.

Однако законопроект был депутатами отклонен. При этом камнем преткновения и формальным поводом для отклонения законопроекта Госдумой, по рекомендации комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей, стало не само планируемое увеличение казённого пособия по уходу для безработных родителей до текущего уровня, а то, что кроме родителей, усыновителей, опекунов и попечителей по уходу за детьми-инвалидами действующим российским законодательством такие выплаты установлены также для иных лиц, и они составляют все с того же 2013 года сумму в размере 1 200 рублей.

Необходимо пояснить, что «иные лица» в данном законопроекте — это граждане, не входящие в категорию родители, усыновители, опекуны или попечители, при этом ухаживающие за ребенком, какие-то сторонние лица. Например, родственники ребенка-инвалида помимо его родителей, которые не находятся ни в одном из указанных статусов (скажем, ещё оформляют один из этих статусов и т.п.), но при этом осуществляющие уход за ним и являющиеся при этом безработными.

Это обстоятельство, по мнению депутатов Госдумы России, станет дискриминацией данных граждан, так как в случае одобрения повышения данного вида пособия по уходу до размера 12 тысяч рублей родителям, усыновителям, опекунам и попечителям, их выплаты будут в 10 раз меньше чем у указанной категории граждан.

В результате размер данного пособия на данный момент остался на уровне 2013 года. И потому выплаты в России по уходу за детьми-инвалидами родителям и остальным установленным категориям сегодня составляют сумму размером в 2 раза меньше МРОТ, а пресловутым иным гражданам — меньше МРОТ почти в десять раз. При том, что ранее, с 2013 года, данные выплаты для родителей, усыновителей, опекунов и попечителей составляли сумму фактически с тогдашним МРОТ совпадающую, а для иных лиц — чуть более четверти от размера тогдашнего МРОТ. То есть фактически сумма данных выплат по уходу за детьми-инвалидами безработным родителям, усыновителям, опекунам и попечителям уменьшилась в России сегодня чуть более чем вдвое, а для иных лиц — почти в девять раз.

И последнее обстоятельство депутатов Госдумы России нисколько не смущает. Более того, это, как следует из формулировки, ставшей причиной отклонения законопроекта Думой, не является дискриминацией в отношении кого бы то ни было, несмотря на то, что очень часто один из ухаживающих за ребенком-инвалидом родитель (и это в случае если их двое, а так бывает, увы, не всегда), усыновитель, опекун, попечитель или иные лица вынуждены фактически посвящать этому все свое время, а значит, работать просто не могут.

При этом при отклонении законопроекта депутаты не приняли во внимание даже простые экономические резоны необходимости поднятия данного вида пособий до уровня текущего размера МРОТ, о которых говорил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, являющийся одним из инициаторов данного законопроекта. Как рассказал перед голосованием по законопроекту депутат Госдумы Нилов, такое повышение государству обойдется значительно дешевле, нежели содержание таких детей в детских домах (50−90 тысяч рублей в месяц, по данным Я. Нилова).

В сухом остатке в данном решении видна опасная тенденция на разворот государственных органов власти в антисоциальную сторону. Депутаты, вне зависимости от партийной принадлежности, посчитали дискриминацией 10-кратную разницу между доходами иных лиц и доходами родителей, усыновителей, опекунов и попечителей (что, конечно, неверно с точки зрения социальной справедливости, и её также нужно было сократить в данном законопроекте как минимум в предыдущей пропорции, примерно 1 к 4), однако при этом в погоне за экономией бюджета не заметил огромное падение размера данного пособия для всех этих категорий граждан России. В результате в России существует явственно видимая ситуация, когда наши парламентарии становятся, как писал в своей известнейшей статье «Памяти Герцена» В. И. Ленин о декабристах, «страшно далеки от народа».

А отсюда виден прямой путь к другим известным тезисам Владимира Ильича о несовпадении возможностей правления новыми методами верхами общества при нежелании низов продолжения жить по-старому и значительном повышении активности масс. Последнего фактора на сегодняшний момент ещё не наличествует в современном российском обществе в какой-то критической концентрации. Однако на фоне массы непопулярных решений правительства, экономических и социальных, принятых во второй половине 2018 года, данная ситуация откровенно меняется — вспомним, к примеру, серьезные провалы партии власти на многих местных выборах, и решения Госдумы, подобные ситуации с пособиями по уходу за детьми-инвалидами для безработных родителей, стабильности российскому обществу не добавляют.

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