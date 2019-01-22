Синоптики рассказали, сколько продлятся морозы в Москве

Москва, , 16:59 — REGNUM Морозная погода, установившаяся в Московском регионе, продержится до конца текущей недели. Об этом сообщил 22 января ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

«В Москву пришли классические крещенские морозы. Отклонения составляют 4−6 градусов. Такая погода считается холодной даже для этого, самого холодного времени в году», — приводит его слова телеканал RT.

Синоптики связывают похолодание с влиянием глубокой тропосферной ложбины, в тыловой части которой распространяется арктический воздух на фоне роста атмосферного давления и размывания облачности.

Именно это приводит к интенсивному выхолаживанию воздуха и понижению ночной температуры, отметил специалист.

Вместе с тем в дневные часы температура воздуха в течение недели будет составлять −10… −12 градусов, поскольку солнце в этот период зимы находится достаточно высоко и хорошо прогревает воздух, добавил представитель «Гисметео».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре предупредили, что новая рабочая неделя в Москве будет морозной из-за приближения к столичному региону антициклона с северо-запада. Сообщалось, что в ночные часы столбики термометров местами могут опускаться до — 27 градусов.

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