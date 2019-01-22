Глава думы Екатеринбурга: повышать зарплаты будем с оглядкой на народ

Екатеринбург, , 17:03 — REGNUM Увеличивать зарплаты в мэрии Екатеринбурга будут в случае, если екатеринбуржцы поддержат это решение. Об этом заявил глава Екатеринбургской городской думы (ЕГД) Игорь Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я всегда исхожу из интересов обычных жителей. Если люди поддерживают — конечно, да! Если люди не поддерживают — как мы можем идти против людей? Я понимаю, что многие специалисты мэрии из-за нехватки денежных средств вынуждены уйти. Но мы должны работать и в интересах жителей: если жители поддерживают, то да, давайте!» — считает спикер думы.

Володин подчеркнул, что в думе регулярно проводят социологические исследования, и голос народа обязательно будет услышан. Тем не менее, спикер не сказал, как общественность относится к повышению зарплат сейчас.

Напомним, 16 января 2019 года глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что планирует «искать пути повышения зарплат» для сотрудников администрации города. Предыдущая попытка резкого увеличения зарплаты мэру Александру Высокинского и сотрудникам администрации города была оставлена после критики секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Зарплаты повысили лишь на 4% в рамках индексации.

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