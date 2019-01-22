Неврологи из России поделились опытом с коллегами в Казахстане

Астана, , 17:04 — REGNUM Врачи-неврологи из России поделились опытом со специалистами из Туркестанской области Казахстана, сообщили в пресс-службе регионального управления здравоохранения.

Мастер-класс провела доцент кафедры неврологии Санкт-Петербургского университета имени академика Павлова Ольга Камаева. Темой для обучения стал междисциплинарный подход в реабилитации инсультных больных.

Во время мастер-класс специалисты из Казахстана учились холистическому подходу к оценке проблем пациента и его семьи. Неврологи также учились составлять реабилитационный диагноз.

Напомним, 22 января врачи Национального медицинского исследовательского центра им. Академика Е.Н. Мешалкина из Новосибирска по приглашению кардиохирургов из Алма-Аты провели успешную операцию на сердце пятилетнему мальчику.

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