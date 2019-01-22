Калужские прокуроры обнаружили более 570 нарушений в сфере здравоохранения

Калуга, , 16:49 — REGNUM Свыше 570 нарушений законодательства в сфере здравоохранения было выявлено прокурорами Калужской области в 2018 году. Как сообщила 22 января корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина, в ходе проверок выявлены нарушения доступности и качества медицинской помощи, укомплектованности медицинских учреждений, автотранспорта, порядков и стандартов оказания медицинской помощи.

Так, прокурорами приняты меры, направленные на обеспечение фельдшерских акушерских пунктов необходимым медицинским оборудованием. Пресечены факты нарушения законодательства при оказании платных медицинских услуг, выразившиеся в неинформировании пациентов о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Мерами реагирования прокурора города Калуги устранены нарушения в части несоблюдения порядка оказания скорой медицинской помощи в экстренной форме. Во многих случаях только после вмешательства прокуроров граждане обеспечивались лекарственными препаратами по медицинским рецептам врачей, которые находились на отсроченном обслуживании. Прокурорскими проверками выявлены нарушения порядка проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием.

«Всего по результатам проверок внесено 130 представлений, 70 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, 15 лиц — к административной ответственности, направлено в суд 46 исковых заявлений», — сказала Искрина Лепёхина.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в области осуществляется реорганизация медицинских учреждений в форме слияния, в связи с чем соблюдение прав граждан в сфере здравоохранения находится на особом контроле прокуратуры области. Реорганизация сети учреждений здравоохранения проходит в два этапа. На начальном этапе, который продлится до конца первого квартала 2019 года, в регионе создают шесть межрайонных медицинских центров. Пациентов реорганизуемых больниц за получением медицинской помощи, в том числе у «узких» специалистов, а это офтальмологи, гастроэнтерологи, урологи, гематологи, проктологи, или в параклинические службы (лабораторной и лучевой диагностики) будут направлять в межрайонные центры на так называемых «медицинских автобусах». Эти автобусы будут ездить по строго намеченным маршрутам, по расписанию и в определённые дни недели, а занять место в них смогут лишь обладатели талона на приём у специалиста.