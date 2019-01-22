Вторник, 22 Января 2019 года
18:07:10 МСК

В Дагестане задержали подростков, осквернивших мемориальный комплекс

Общество

Хулиганы сознались в содеянном и извинились перед горожанами

Кизляр, Дагестан, 22 января 2019, 16:40 — REGNUM  Троих молодых людей в возрасте 16−17 лет задержали в дагестанском городе Кизляре по подозрению в осквернении мемориального комплекса в память о погибших горожанах в годы Великой Отечественной войны. Личности вандалов удалось установить благодаря записям с камер наружного видеонаблюдения, сообщили ИА REGNUM 22 января в пресс-службе мэрии города.

Злоумышленники в содеянном сознались и через социальные сети попросили прощения у горожан. Кроме того, они вместе с родителями привели в порядок территорию центрального парка города, памятник и плиты с именами жертв войны.

Напомним, в ночь с 10 на 11 января подростки сломали десятки скамеек и бетонных плит на территории мемориального комплекса. Спустя девять дней, в ночь с 19 на 20 января, хулиганы разрушили и звезду Вечного огня на Аллее славы.

Читайте также: Обелиск жертвам концлагерей в Петербурге разрисовали свастикой

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в городе Колпино произошел акт вандализма с использованием нацистской символики. Хулиган из аэрозольного баллончика намалевал свастику на обелиске, установленном в сквере «Героев-ижорцев» в память о малолетних жертвах концлагерей.

Злоумышленник — 30-летний житель города — был задержан полицией, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вандализм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить