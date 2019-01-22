В Дагестане задержали подростков, осквернивших мемориальный комплекс

Кизляр, Дагестан, , 16:40 — REGNUM Троих молодых людей в возрасте 16−17 лет задержали в дагестанском городе Кизляре по подозрению в осквернении мемориального комплекса в память о погибших горожанах в годы Великой Отечественной войны. Личности вандалов удалось установить благодаря записям с камер наружного видеонаблюдения, сообщили ИА REGNUM 22 января в пресс-службе мэрии города.

Злоумышленники в содеянном сознались и через социальные сети попросили прощения у горожан. Кроме того, они вместе с родителями привели в порядок территорию центрального парка города, памятник и плиты с именами жертв войны.

Напомним, в ночь с 10 на 11 января подростки сломали десятки скамеек и бетонных плит на территории мемориального комплекса. Спустя девять дней, в ночь с 19 на 20 января, хулиганы разрушили и звезду Вечного огня на Аллее славы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в городе Колпино произошел акт вандализма с использованием нацистской символики. Хулиган из аэрозольного баллончика намалевал свастику на обелиске, установленном в сквере «Героев-ижорцев» в память о малолетних жертвах концлагерей.

Злоумышленник — 30-летний житель города — был задержан полицией, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.