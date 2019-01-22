Что знают о пользователях алгоритмы Facebook и Twitter?

Вашингтон, , 17:15 — REGNUM Специалисты отдела математики и статистики Вермонтского университета провели исследование, в рамках которого выяснили, как много информации о пользователях знают алгоритмы Facebook и Twitter. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Для анализа эксперты использовали статистику и данные из более чем 30 млн общедоступных сообщений от 14 тыс. пользователей. Они обнаружили, что платформы способны узнать личную информацию о ком-либо как на странице самого пользователя, так и от его интернет-друзей.

Примечательно, что на серверах платформ могут храниться данные даже о тех людях, которые никогда не регистрировались в социальных сетях. Алгоритм может найти всю необходимую информацию на страницах восьми-девяти его контактов. Исследователи полагают, что точность этой информации составляет около 95%.

Также специалисты узнали, что алгоритмы машинного обучения могут определить, какое слово в переписке пользователь напишет следующим. Точность такого прогноза составляет 64%, а сам он основывается на прежних онлайн-разговорах человека. Уровень точности прогноза упал до 61%, когда алгоритм основывался только на том тексте, который публиковали друзья человека.

«В социальной сети нет места, где вы могли бы спрятаться», — заключил автор работы Льюис Митчелл.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Роскомнадзор начал административное производство против Facebook и Twitter. Причиной этого стали «формальные ответы» на требования ведомства предоставить информацию по локализации баз данных российских пользователей на территории России, которые не содержали конкретной информации о том, в какие сроки она произойдет.

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