В Госдуме объяснили ведение воинского учета по месту жительства

Москва, , 16:23 — REGNUM Закон о воинском учете по месту жительства охватит всех военнообязанных граждан независимо от наличия или отсутствия у них регистрации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 января, об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов («Единая Россия»).

«С принятием данного закона воинский учёт охватит всех военнообязанных граждан независимо от наличия или отсутствия у них регистрации. Вот чего мы этим законопроектом добиваемся», — заявил Красов.

В точки зрения профильного комитета Госдумы, все граждане мужского пола за редким исключением должны состоять на воинском учёте.

«Воинский учёт должен осуществляться постоянно и охватывать всех граждан: и пребывающих в запасе, и подлежащих призыву на военную службу. Именно благодаря таким данным воинского учёта определяется возможность государства по обеспечению комплектования своих Вооружённых сил личным составом и их качественное и количественное состояние», — заявил Красов, отметив, что такие данные должны быть максимально полными и достоверными.

Законом возлагается обязанность на граждан, не имеющих регистрации по месту жительства или месту пребывания, вставать на воинский учет по месту фактического проживания. Их воинский учет, а также граждан, прибывших на место пребывания на срок более трех месяцев и не имеющих регистрации по месту пребывания, будет осуществляться военными комиссариатами по месту, указываемому гражданами в заявлении в качестве места их пребывания (учебы), по форме и в порядке, которые устанавливаются Положением о воинском учете, следует из документа.

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