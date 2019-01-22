На рекультивацию полигона ТКО «Долгопрудный» выделят более 1,5 млрд рублей

Красногорск, , 18:19 — REGNUM На рекультивацию полигона ТКО «Долгопрудный» будет выделено свыше 1,5 млрд рублей. Об этом стало известно в ходе расширенного заседания комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию 22 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Московской областной думы.

Финансирование проекта рекультивации будет осуществляться из трёх источников: 54% средств поступят из федерального бюджета, 41% — из бюджета области и 5% — из муниципального бюджета.

Напомним, полигон ТКО «Долгопрудный» был закрыт 15 мая 2014 года. Объём существующих отходов составляет 2,58 млн кубических метров.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт на выполнение рекультивации полигона ТКО «Кулаковский» в Чехове планируется заключить в мае 2019 года.

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