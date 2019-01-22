Подростки устроили массовое побоище в Твери

Тверь, , 16:01 — REGNUM Следственное управление Следственного комитета Тверской области начало доследственную проверку в связи с избиением трех подростков их же ровесниками. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 января в пресс-службе ведомства.

СКР, ссылаясь на данные СМИ, сообщает, что массовая драка произошла в поселке имени Крупской в Твери. Информация о ЧП изначально появилась в закрытых группах в социальных сетях.

По предварительным данным, конфликт начался с того, что трое подростков, 13−14 лет, отпускали комментарии в адрес женщины. На защиту встали ее дочери вместе со своими друзьями, которые пришли «разбираться» с битами. Биты у них подростки отобрали, а саму женщину и их дочерей — избили. 21 января другая группа подростков нашла этих троих подростков. «Мстители» отвели их к заброшенному зданию, поставили на колени, заставили их извиниться, а после этого жестоко избили. Все происходящее было снято на видео и выложено в социальную сеть.

«Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь следственного управления СК России по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщила пресс-служба ведомства.

Добавим, что, по информации «АиФТверь», один из участников драки задержан. Известно также, что о ситуации доложено губернатору Игорю Рудене.