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В Костромском технопарке учатся около 500 детей

Общество

Они пишут компьютерные программы, конструируют роботов, создают квадрокоптеры и занимаются 3Д-моделированием

Кострома, 22 января 2019, 15:51 — REGNUM  В Костромском технопарке «Кванториум» в 43 группах обучаются около 500 детей, сообщает ГТРК «Кострома». За последний месяц в нем прошло более 100 мероприятий.

Дети и подростки пишут компьютерные программы, конструируют роботов, создают квадрокоптеры и занимаются 3Д-моделированием. Экскурсии и презентации центра посетили более 3,5 тысяч костромичей.

Отметим, что в технопарке также хотят организовать дистанционные занятия и тематические лагерные смены в каникулы.

ИА REGNUM напоминает, что детский технопарк «Кванториум» был открыт в Костроме в декабре 2018 года. Регион выиграл федеральный грант на сумму около 80 миллионов рублей, которые были потрачены на закупку современного оборудования. Более 4 миллионов рублей было израсходовано из областного бюджета на проведение ремонтных работ и содержание учреждения.

По словам руководителя детского технопарка Григория Попова, в учреждении ежегодно будут бесплатно обучаться более 800 детей. Основными направлениями в Костромском технопарке стали: «АйТиквантум», «Аэроквантум», «Робоквантум», «Промышленный дизайн» и «Биоквантум».

Отметим, что местные власти также хотят открыть такой же технопарк на северо-востоке региона и создать мобильный «Кванториум», «чтобы возможности познакомиться с высокими технологиями и заниматься техническим творчеством появились в глубинке, сельских школах региона».

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