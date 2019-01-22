Власти Якутии планируют создать заповедник для белых медведей к 2020 году

Якутск, , 15:50 — REGNUM Работу по созданию государственного заповедника «Медвежьи острова», который позволит защитить популяцию белого медведя, власти Якутии планируют завершить к 2020 году. Об этом 22 января сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.

Отмечается, что в зону действия заповедника могут быть включены территории одноимённого заказника в Нижнеколымском районе Якутии, площадь которых составляет почти 14 тыс. га. При создании заповедника к нему может быть добавлена территория архипелага Медвежьи острова, расположенного в Восточно-Сибирском море и состоящего из шести островов.

«Повышение статуса заказника до заповедника позволит повысить эффективность мер сохранения мест воспроизводства белого медведя, а также обеспечить их круглогодичную защиту», — пояснили в ведомстве.

С 2007 года на территории заказника «Медвежьи острова» ведётся плановый мониторинг численности медведей в весенний период. С 2007 по 2018 год на архипелаге родилось 149 медвежат.

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