Вторник, 22 Января 2019 года
15:59:47 МСК

Власти Якутии планируют создать заповедник для белых медведей к 2020 году

Общество

Территория с особым статусом позволит обеспечить круглогодичную защиту животных

Якутск, 22 января 2019, 15:50 — REGNUM  Работу по созданию государственного заповедника «Медвежьи острова», который позволит защитить популяцию белого медведя, власти Якутии планируют завершить к 2020 году. Об этом 22 января сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.

Отмечается, что в зону действия заповедника могут быть включены территории одноимённого заказника в Нижнеколымском районе Якутии, площадь которых составляет почти 14 тыс. га. При создании заповедника к нему может быть добавлена территория архипелага Медвежьи острова, расположенного в Восточно-Сибирском море и состоящего из шести островов.

«Повышение статуса заказника до заповедника позволит повысить эффективность мер сохранения мест воспроизводства белого медведя, а также обеспечить их круглогодичную защиту», — пояснили в ведомстве.

С 2007 года на территории заказника «Медвежьи острова» ведётся плановый мониторинг численности медведей в весенний период. С 2007 по 2018 год на архипелаге родилось 149 медвежат.

Читайте также: Новые ООПТ в Арктике защитят редкие виды животных — Минприроды РФ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Заповедники дикой природы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить