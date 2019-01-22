Глава думы Екатеринбурга раскритиковал отмену популярного маршрута

Екатеринбург, , 15:46 — REGNUM Ликвидация популярного автобуса № 024 в Екатеринбурге была проведена без должного информирования горожан, а сам маршрут нужно заменить на дублирующий. Об этом заявил глава Екатеринбургской городской думы (ЕГД) Игорь Володин корреспонденту ИА REGNUM.

«Мы это проговаривали с руководством города, с Александром Высокинским. Они должны проинформировать население! Потому что они говорили: «Да, мы приготовили другие маршруты, которые ту же самую нагрузку будут нести, как и № 024». Поэтому в этом плане мы начинаем глобально разговаривать с администрацией города: давайте мы будем при принятии таких решений собираться думой и смотреть, чем мы можем помочь!», — сказал Володин.

Спикер думы дал рекомендации на случай подобных мер:

«Если вы запланировали отмену маршрута, то должен был какой-то параллельный маршрут! Если у вас нет понимания, то мы запустим своих общественников, которые расклеют все объявления и проинформируют население. Пропустим информацию через СМИ, что по таким причинам автобус отменили, но есть параллельный маршрут!», — удивился глава ЕГД.

Нынешняя же ситуация вызвала возмущение городской общественности, считает Володин:

«Люди пришли, и не знают — ни объявлений, ничего нет! Естественно, граждане начинают бежать в администрацию, в думу — нам звонят, ругаются! Нужно избегать подобных вещей и работать более продуманно, подготавливать решение и обсуждать его!» — заявил спикер.

Также спикер думы признал, что во взаимодействии с хозяином маршрута № 024 ООО «Пегас» действительно есть ряд сложностей:

«Да, у организации, связанной с маршрутом, есть определённые проблемы, которые пока озвучивать не буду», — сказал Володин.

Напомним, с 1 января 2019 года в городе перестал ходить популярный маршрутный автобус № 024 — мэрия не продлила контракт с частным перевозчиком. 18 января 2019 года в администрации заявили, что отмена № 024 «не была необдуманным решением», а 21 января после рейда по остановкам и вовсе сказали, что никаких серьёзных проблем у граждан не появилось. Тем не менее, недовольные пассажиры собрали уже порядка 1500 подписей за возвращение маршрута.

25 января 2019 года администрация города планирует провести встречу с депутатами и представителями общественности по поводу отменённого автобуса.

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