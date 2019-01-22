Вредно и несправедливо: о блокировке Telegram Роскомнадзором

Москва, , 15:18 — REGNUM Действия Роскомнадзор в отношении Telegram можно рассматривать как вредные и несправедливые. Ведомство пытается ворваться в приватность миллионов российских граждан и не только россиян. При этом децентрализованные системы эффективнее, чем иерархичные и централизованные, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель АНО «Институт региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

Более того, на эту так называемую блокировку тратятся бюджетные средства. Естественно, это нецелесообразно и ненужно. Однако государство взяло курс на полный суверенитет и все те технологии, в том числе и информационные, которые этому препятствуют, будут объявлять враждебными.

«Стоит также отметить, что общественное мнение убедить в том, что блокировка мессенджера отвечает интересам граждан (так как позволяет, например, эффективно бороться с наркомафией и терроризмом) уже не получится. Если год назад такие мысли высказывали ангажированные блогеры и политологи. Думаю, сейчас это не даст эффекта», — высказал сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) начала добавлять новые IP-адреса для блокировки Telegram.

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