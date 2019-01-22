В сети набирает популярность видео с Дартом Молом, играющим в Beat Saber

Лос-Анджелес, США, , 16:10 — REGNUM В сети набирает популярность видео шотландского актёра Рэя Парка, сыгравшего тёмного владыку ситхов Дарта Мола в кинофраншизе «Звёздные Войны». В ролике, опубликованном в Instagram-профиле актёра, демонстрируется мастерство игры в Beat Saber — виртуального симулятора сражений на световых мечах. Фанаты франшизы восторженно отреагировали на видео артиста.

https://www.instagram.com/p/Bs2L5zuF-xU/

Beat Saber — это ритм-игра, в которой геймерам нужно в такт музыки разрушать разноцветные блоки при помощи пары световых мечей. Игра требует хорошего чувства ритма и быстрой реакции. По мнению фанатов, и того и другого у Рэя Парка в избытке. Поклонники отмечают, что это видео в дальнейшем может послужить отличной рекламой для игры.

«Если видео, где Дарт Мол играет в Beat Saber не заставит вас купить VR — ничто не заставит», — пишет toyroomofthestrange.

«Рэй Парк играет в Beat Saber. Это великолепно», — пишет meshy_craft.

«Я ещё не играл в неё, но раз даже Дарт Мол это делает, я просто обязан попробовать», — pillveke.

Ролик набрал уже более 23,5 тысяч «лайков». Большинство фанатов не может удержаться от отождествления актёра с его ролью в «Звёздных Войнах».

«Есть в этом что-то невероятно смешное, когда представляешь как Дарт Мол поигрывает в Beat Saber в своём тайном логове», — kenobi_captures.

Напомним, что Рэй Парк — актёр, каскадёр и мастер боевых искусств родом из шотландского города Глазго. В 16 лет Парк выиграл чемпионат Великобритании по кунг фу, а также вошёл в состав сборной Великобритании на чемпионате мира по ушу в Малайзии в 1993 году. Наибольшую известность ему принесли роли Дарта Мола в фильме «Звёздные Войны. Эпизод I: Скрытая Урогза» и Снейк Айза в фильме «Бросок Кобры». Сейчас актёр вместе со своей семьёй проживает в Лос-Анджелесе.

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