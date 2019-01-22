Транскавказская магистраль закрыта — прогнозы на открытие неутешительные

Владикавказ, , 15:16 — REGNUM Движение по Транскавказской автомагистрали все еще невозможно. Она закрыта для всех видов транспорта из-за заторов, вызванных сходом лавин и снегопадами. В ближайшие дни продолжится очистка трассы от снежных завалов, о точном открытии дороги говорить пока не приходится, сообщили 22 января в управлении дорог «Северный Кавказ».

В течение двух дней специалисты-подрывники вели обстрел лавинных очагов. В настоящее время дорожники расчищают трассу от снега. Одна из крупнейших лавин сошла на трассу А-164, засыпав ее 10 кубометрами снега. Высота снежного покрова на отрезке автодороги протяженностью около 100 м превысила пятиметровую отметку. Дорожные и противолавинные службы прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее запустить трассу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по Северной Осетии.

«Ситуация такая, что чистят дорогу в течение дня, пригревает солнце — и сходят новые лавины, поэтому работы не прекращаются. Объем работ огромный, снег очень плотный», — прокомментировал ситуацию директор филиала ФГУ Упрдор «Кавказ» по Северной Осетии Чермен Губаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, Транскавказская магистраль — единственная дорога, которая ведет из России в Южную Осетию, — закрыта для всех видов транспортных средств с 15 января. В районе дороги сохраняется «исключительная лавиноопасность», дорожные службы не успевают расчищать снежные завалы.