Во Владимирской области обследуют 49 человек с симптомами кори

Владимир, , 15:19 — REGNUM Во Владимирской области у 49 человек обнаружились симптомы кори. Среди них 37 детей и 12 взрослых. В двух школах региона были введены ограничительные меры.

Как сообщил 22 января со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора ТАСС, у 49 человек — температуры и сыпь, причиной может быть корь. Все они не были привиты.

«Так как это могут быть симптомы других заболеваний, они обследуются, наблюдаются. Из них у 24 подтверждено, 25 — это люди как раз с признаками кори», — сообщили изданию в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что информация о вспышке кори во Владимирской области появилась 15 января. Тогда сообщалось о 25 заболевших. Все они живут в цыганском таборе. 21 января в регионе началась дополнительная вакцинация от заболевания. Сделать прививку владимирцы могут во всех поликлиниках с понедельника по субботу.

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