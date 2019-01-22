В четырех регионах Казахстана снизили возраст для получения вакцины от кори

Астана, , 15:14 — REGNUM В Астане, Алма-Ате, Атырау и Акмолинской области Казахстана прививки от кори детям будут ставить с девяти месяцев, заявил главный государственный санитарный врач республики Жандарбек Бекшин, сообщает 22 января издание «Власть».

По его словам, время прививания сократилось на три месяца только в тех регионах, где отмечается высокая заболеваемость корью. Бекшин добавил, что снижение возраста прививания будет временной мерой и продлится до тех пор, пока заболеваемость снизится до единичных случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 января в Атырауской области Казахстана зафиксирован 41 случай заболевания корью. Более 30 заболеваний произошло за одну неделю.

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