Сеул, , 15:09 — REGNUM В водах Южной Кореи обнаружили опасную бактерию, сообщает YTN. По данным Корейского центра по контролю и предупреждению заболеваний, бактерии Vibrio vulnificus (Вибрио вульнификус) были обнаружены в порту г. Йонгван, в порту г. Хампхён, провинция Чолла-Намдо и в водах о. Чеджу.

Известно, что данная бактерия была обнаружена 14 января, однако обычно вибрио вульникус можно обнаружить в водах Южной Кореи на два-три месяца позже.

Как сообщает Корейский центр по контролю и предупреждению заболеваний: «Температура воды в море еще не такая высокая, поэтому риска заражения нет. Однако мы будем пристальнее следить за изменениями».

Согласно информационному источнику, обычно Вибрио вульнификус можно обнаружить в в мае-июне, когда температура воды поднимается выше 18℃.

Vibrio vulnificus (Вибрио вульнификус) может вызвать инфекцию ран, первичную септицемию (разновидность заражения крови, при которой отсутствуют области гнойного поражения внутренних органов) или диарею. Инфекция может также нанести серьезный вред здоровью людей со слабым иммунитетом, с хроническим заболеванием печени, раком, а также пожилым людям.