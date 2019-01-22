В Москве смертность в ДТП за год сократилась на 7%

Москва, , 15:04 — REGNUM Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Москве сократилось на 7% в 2018 году по сравнению с 2017 годом, об этом 22 января заявил журналистам заместитель столичного мэра Максим Ликсутов.

«Один из главных итогов (2018) года — сокращение числа погибших в ДТП на 7% по сравнению с 2017 годом и на 40% по сравнению с 2010 годом, до 459 человек в 2018 году», — сказал Ликсутов.

Напомним, ранее сообщалось, что за последние 10 лет в России смертность в ДТП сократилась фактически вдвое, при этом задача ГИБДД в будущем — «не просто ликвидировать все очаги аварийности, а не допустить появления новых».

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