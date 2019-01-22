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Мэрия Парижа в связи заморозками задействовала план «Большой мороз»

Общество

Коммунальные службы столицы Франции в настоящее время активно занимаются расчисткой улиц от снега

Париж, 22 января 2019, 14:54 — REGNUM  Парижские власти в связи с резким похолоданием и сильным снегопадом ввели в действие в городе план «Большой мороз». Об этом в своем Twitter написала мэр французской столицы Анн Идальго.

«Из-за снижения температуры мы со вчерашнего вечера начали действовать по плану «Большой мороз», — говорится в сообщении.

В мэрии Парижа уведомили, что в городе будут экстренно открыты 220 приютов для бездомных в дополнение к открытым ранее 2,5 тыс. таких мест. По словам Идальго, коммунальные службы столицы Франции в настоящее время активно занимаются расчисткой улиц от снега, а также обработкой дорог солью и песком. Добавим, на текущий час температура воздуха в Париже составляет около 1 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального метеобюро Канады, в стране прогнозируются аномальные морозы. В ряде районов температура воздуха может упасть до — 55 °C.

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