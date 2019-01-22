В соцсетях осудили Avon за антицеллюлитный крем

Вашингтон, , 16:04 — REGNUM Косметическая компания Avon оказалась в центре скандала из-за рекламы антицеллюлитного крема. В сети пришли к выводу, что неоднозначный рекламный слоган заставляет женщин стыдиться своего тела и естественных изменений в нём.

«Ямочки милые, когда они на лице, а не на бёдрах» — именно так звучит слоган кампании по продвижению антицеллюлитного крема в каталоге для североамериканских покупательниц.

На него обратила внимание американская актриса Джамила Джамил, которая пропагандирует бодипозитив и любовь к себе. В своём Twitter она обвинила косметический бренд в извлечении выгоды из комплексов и представлении целлюлита как дефекта, в то время как с этим явлением сталкивается большинство женщин.

https://twitter.com/jameelajamil/status/1086671811796848640

«У каждой женщины есть ямочки на бедрах — у меня, у вас, у этих клоунов из Avon. Хватит критиковать женщин за возраст, силу притяжения Земли и целлюлит. Это неизбежные и абсолютно нормальные вещи. Заставлять нас бояться их и пытаться исправить — путь, который настраивает нас на неудачу».

Запись набрала почти 70 тыс. лайков и 1,7 тыс. гневных комментариев, в которых пользовательницы возмущены рекламной кампанией крема и признаются, что медиа вынуждают их смотреть на естественные вещи как на нечто ужасное.

В компании отреагировали на критику в соцсетях и опубликовали запись с извинениями. Представители Avon сообщили, что работают над тем, чтобы убрать слоган из всех маркетинговых материалов.

https://twitter.com/AvonInsider/status/1087047113408688128

Ранее британский журналист Пирс Морган написал письмо самой полной модели в мире Тесс Холлидей, в котором призывал её похудеть и «не врать себе». При этом журналист считает, что не осуждает женщину. На подобный шаг его спровоцировало появление модели на обложке журнала Cosmopolitan, а также её фотография в нижнем белье в Instagram.

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