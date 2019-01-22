В Екатеринбурге снова собирают совещание по отмене популярного маршрута

Екатеринбург, , 15:37 — REGNUM В мэрии Екатеринбурга состоится совещание представителей администрации города с депутатами и представителями общественности по поводу отменённого маршрута общественного транспорта №024. Мероприятие запланировано на 25 января.

Как сообщил на своей странице в социальной сети Facebook депутат Госдумы Дмитрий Ионин, который накануне встретился с главой Екатеринбурга Александром Высокинским, на предстоящем мероприятии он намерен отстаивать интересы жителей, которые передали 825 подписей против отмены маршрута. В частности депутат вместе с активистами намерен предложить чиновникам мэрии несколько вариантов решения проблемы от уменьшения временного интервала движения дублирующих маршрутов транспорта до создания муниципального маршрута вместо упразднённого коммерческого.

Напомним, что в Екатеринбурге коммерческий городской маршрут №024 связывал отдалённые микрорайоны Сортировки, Вторчермета и Керамики. В конце 2018 года действие контракта между перевозчиком и мэрией закончилось, после чего с начала 2019 года маршрут перестал существовать.

Как сообщало ИА REGNUM, отмена данного маршрута в Екатеринбурге вызвало недовольство со стороны ряда граждан, которые регулярно им пользовались. Маршрут проходил через центр города и пользовался популярностью у горожан.

Так во время ремонта Макаровского моста, движение по которому ограничено, маршрут №024 один из не многих, кто пересекал центр Екатеринбурга в этом районе, при этом микроавтобусы двигались с интервалом в 10−15 минут. Отмена данного маршрута создало неудобства для жителей Вторчермета проживающих в районе остановок «Поликлиника» и «Общежитие». Также неудобства стали испытывать жители Сортировки, которые добирались на маршрутке до железнодорожного вокзала и в центр.

При этом в администрации Екатеринбурга считают, что проблем в результате отмены маршрута №024 не возникло. Чиновники провели рейд по остановкам следования маршрута и не заметили «скопления людей на остановках». При этом в мэрии констатировали, что жителям, которые раньше пользовались маршрутом №024, придётся перемещаться по городу с пересадками.

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