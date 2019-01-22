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Ночь на 22 января в Москве стала самой холодной в текущем месяце

Общество

К вечеру в мегаполисе похолодает еще сильнее, виной тому арктический антициклон

Москва, 22 января 2019, 14:33 — REGNUM  В столице России в ночь на 22 января температура воздуха опускалась местами до — 17 °C. Минувшая ночь стала самой холодной с начала января, передает «Первый канал».

Согласно сведениям синоптиков, к вечеру в мегаполисе похолодает еще сильнее, виной тому арктический антициклон.

«Морозы продержатся как минимум до конца недели», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики предупредили москвичей, что текущая рабочая неделя будет холодной — на столицу России с северо-запада надвигается антициклон.

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