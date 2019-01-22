Сотни тысяч южнокорейцев против отказа от ядерной энергии

Сеул, , 15:12 — REGNUM Почти 340 000 граждан Республики Корея подписали петицию против политики, проводимой президентом Мун Чжэ Ином, который намерен полностью отказаться от использования ядерной энергии и уничтожить существующие АЭС. Протестующие также требуют возобновить строительство третьего и четвёртого энергоблоков атомной электростанции «Син Ханыль», сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Сбор подписей организовали депутаты главной оппозиционной Либеральной партии — в первый же день число неравнодушных граждан превысило 336 тысяч человек. Столь быстрого результата удалось добиться благодаря заблаговременной подготовке кампании, которая стартовала ещё 13 декабря 2018 года.

Депутат Либеральной партии Чхве Ён Хе утверждает, что политика правительства по отказу от ядерной энергетики проводится в отсутствие согласия среди граждан Южной Кореи и противоречит национальным интересам, так как на АЭС вырабатывается более четверти всего объёма электроэнергии.

Правительство в свою очередь ответило, что не намерено отходить от намеченных планов.