В США возросло число абортов

Вашингтон, , 14:28 — REGNUM Количество абортов, произведенных организацией Планирования родительства, увеличилось на 11 373, сообщает 22 января The Washington Examiner со ссылкой на годовой отчет организации.

В докладе указано, что Планирование родительства провело за финансовый год (который закончился 30 июня 2018 года) 332 757 абортов — по сравнению с 321 384 в течение предыдущего финансового года.

Аборты составляют 3,4% от «услуг», которые оказывает организация (с 3% в предыдущем году), у которой около 600 клиник. В годовом отчете не указывается объем поступлений, полученных в результате абортов. Некоторые компании медицинского страхования оплачивают аборты, другие женщины получают финансовую помощь, а третьи платят из своего кармана.

Самой частой услугой, которые оказывает центр Планирования родительства, составляет анализ на заболевания, передаваемые половым путем — 48,7%, на втором месте контрацепция — 27,1%, и еще 6,3% медицинских услуг, оказываемых в этой области, связаны с обследованием и профилактикой рака, что на 0,6% меньше, чем в предыдущем финансовом году.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно недавнему опросу, подавляющее большинство жителей США поддерживают существенные ограничения на аборты, при этом опять-таки большинство не являются убежденными противниками этой практики.