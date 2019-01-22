Против льда на дорогах в Петербурге применят гранитную крошку

Санкт-Петербург, , 14:16 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга, фактически признав неудовлетворительной уборку городских дорог и тротуаров, сообщили о намерении применить гранитную крошку на крупных городских магистралях. Ранее крошка ограниченно применялась лишь на небольших улицах.

«Мы будем засыпать центр города гранитной крошкой. И уже начали эту работу: Невский проспект просыплем, Литейный проспект — тротуары и проезжую часть», — заявил председатель городского комитета по благоустройству Владимир Рублевский, сообщает 22 января телеканал «Санкт-Петербург».

По словам чиновника, крошка хорошо помогает на снежном накате в морозные дни.

Как сообщали в комитете по благоустройству в декабре 2018 года, крошка используется на пешеходных зонах, набережных, на улицах с открытой системой водоотведения.

В прошлом зимнем сезоне крошка использовалась на Дворцовой площади, пешеходных Малой Садовой и Малой Конюшенной улицах, набережных Фонтанки, Мойки, Карповки, Пряжки, канала Грибоедова, Крюкова канала, Адмиралтейской и Английской набережных.

Главным ограничителем для широкого использования гранитной крошки является городская система водоотведения, которая может выйти из строя.

Как сообщалось, 19 января врио губернатора Александр Беглов поручил проработать вопрос замены песка на гравийную крошку.

Как сообщало ИА REGNUM, жители и водители Петербурга продолжают жаловаться на плохую уборку дорог, особенно в спальных районах города. После уборки снега главной проблемой стали обледенелые дороги, на которых происходит множество ДТП.

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