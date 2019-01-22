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Премьер Пакистана Имран Хан в списке «Глобальных мыслителей» Foreign Policy

Общество

Также в список вошли Ангела Меркель, Барак Обама и Джасинда Ардерн

Исламабад, 22 января 2019, 14:12 — REGNUM  Американский журнал Foreign Affairs опубликовал список «Глобальные мыслители 2019», в который вошёл премьер-министр Пакистана Имран Хан.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn со ссылкой на редакцию Foreign Affairs, в журнале кратко описывается крикетное пришлое премьер-министра, ранее возглавлявшего национальную сборную. Также в журнале даётся оценка «непростого наследства» Имрана Хана в виде тяжелого экономического кризиса и коррупции.

Кроме Имрана Хана, в список глобальных мыслителей вошли канцлер ФРГ Ангела Меркель, экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель, а также премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

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Зарубежная хроника
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