Нужно пересмотреть правила строительства панельного жилья — эксперт

Москва, , 15:25 — REGNUM Панельные дома, возводимые для реализации программы реновации в Москве, строятся с учётом современных технологий и являются гораздо более сейсмоустройчивыми, нежели те, что построены до 80-х годов, считает руководитель рабочей группы по обеспечению безопасности предпринимателей в области строительства Торгово-промышленной палаты РФ, руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор.

Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, панельные дома, построенные до 80-х годов, нельзя назвать безопасными для проживания — это типовые быстровозводимые строения, срок эксплуатации которых составляет около 25 лет. При этом полностью отказаться от панельной серии при строительстве жилья трудно, так как она является выгодной с точки зрения бизнеса.

«Самое правильное — пересмотреть подходы и правила строительства панельного жилья, чтобы учесть все возможные опасности», — отметил он.

Напомним, в Магнитогорске больше половины опрошенных инициативной группой жителей, пострадавших от взрыва и частичного обрушения многоэтажки, не хотят переезжать. Власти обещают учесть мнения всех граждан, проживающих в доме.

«Дома в Магнитогорске однозначно необходимо расселять. По представленным данным видно, что сила взрыва была такова, что последствия могут проявиться позже, даже если сегодня теоретически он и пригоден для проживания. За такой короткий срок невозможно провести серьезную техническую экспертизу, которая бы показала, что дом простоит еще много лет», — считает Моор.

Как корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала адвокат АК «Гражданские компенсации» Ирина Фаст, если квартира признана непригодной для дальнейшего проживания, то в соответствии с действующим законодательством жильцы имеют право на предоставление иной жилплощади (в виде сертификата), взамен утраченной, из расчета 33 кв. метра для одиноких граждан, 42 кв. метра на семью из двух человек и по 18 кв. метров на каждого члена семьи при составе семьи трёх и более человек, но не более общей площади утраченного жилого помещения.

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