McDonald's Korea заменит свой транспорт на экологически чистый

Сеул, , 14:10 — REGNUM McDonald's Korea заменит свой транспорт для доставки на экологически чистый, сообщает Maeil Business News Korea.

22 января представители компании McDonald's Korea сообщили, что к 2021 году заменит все мотоциклы, используемые для службы доставки «Mc Delivery», на электромотоциклы.

В конце 2018 году компания заменила 40 транспортных средств на экологически чистые на острове Чеджу.

Если заменить обычный мотоцикл электрическим, то количество выбросов углекислого газа в атмосферу сократится на 669 кг в год. Нововведения компании позволят сократить углеродный след на 937 тонн.

Как сообщили представители компании: «Результат нашей деятельности можно будет сопоставить с посадкой 87 тыс. сосен, к тому же замена транспорта на экологически чистый позволит сохранить окружающую среду, сократить потребление энергии, а также улучшить качество жизни».