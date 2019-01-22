Премьер Пакистана: виновные в сахивалском убийстве будут примерно наказаны

Исламабад, , 15:31 — REGNUM 21 января Премьер-министр Пакистана Имран Хан на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» заявил, что все виновные в Сахивалском инциденте будут «примерно наказаны».

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Имран Хан, который отбыл с официальным визитом в Катар, обещал после возвращения лично разобраться в деле и проследить за тем, чтобы виновные получили по заслугам. Он также пообещал пересмотреть всю структуру полиции провинции Панджаб и начать ее реформу.

Инцидент на трассе в районе города Сахивал (Панджаб) произошёл 19 января. Автомобиль, в котором ехала пакистанская семья, был обстрелян сотрудниками антитеррористического департамента полиции. Глава семейства, его жена и 13-летняя дочь, а также друг семьи были убиты на месте.