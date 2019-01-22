В Пакистане провели первую роботизированную медицинскую операцию

Исламабад, , 17:35 — REGNUM Врачи Гражданской больницы города Карачи в пакистанской провинции Синд успешно осуществили первую в стране роботизированную операцию.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, в ходе совместного мастер-класса с британскими коллегами пакистанские врачи прооперировали 54-летнюю пациентку. Врачам удалось, управляя новейшими роботами и манипуляторами, удалить у пациентки матку в ходе гистерэктомии. Сообщается, что уже через 24 часа пациентка может быть выписана из клиники.

Руководство Гражданского госпиталя уже назвало результаты «беспрецедентными» для Пакистана и выразило надежду на развитие медицинской робототехники в стране.