С начала года на Украине перестали действовать 90% советских ГОСТов

Киев, , 14:03 — REGNUM Большинство советских стандартов утратили свою силу на Украине с 1 января 2019 года, заявили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, сообщил 22 января официальный сайт ведомства.

По состоянию на 1 января 2019 года из более 12 тыс. ГОСТов действительными остались 1173. Они будут действовать до 1 января 2022 года, пока на смену им не придут новые украинские стандарты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отказ от советских стандартов Украина начала в 2015 году. Они постепенно утрачивали силу в течение 2016—2018 годов.

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