Из Владивостока на север Приморья запущены дополнительные самолёты

Владивосток, , 14:00 — REGNUM Из Владивостока начали курсировать дополнительные самолёты на север края, передает интернет-портал «Общественное телевидение России». Таким образом власти Приморья увеличили количество самых востребованных рейсов внутри региона.

Авиакомпания «Аврора» летает в Пластун, Дальнегорск и Терней. Новые рейсы ввели из-за повышенного спроса.

Благодаря субсидиям из краевого бюджета цены на авиабилеты удается сдерживать. В среднем перелет в одну сторону стоит 2000 рублей. Билет на автобус стоит столько же, только полет длится всего пару часов.

«Это отдаленные поселки, а добираться до них быстро — это очень хорошо, — заявил пассажир Михаил К. — Если ехать на автобусе, это порядка 10 часов. Я вот сейчас прилетел с Сахалина и мне надо быстро попасть в Дальнегорск домой. Я пошел, купил билет и полетел. Вообще, малая авиация во всем мире развита, особенно в Америке, поэтому это большой плюс».

Всего по итогам прошлого года внутрикраевая авиация Приморья перевезла больше 40 тысяч пассажиров. В этом году на субсидирование полетов в региональном бюджете предусмотрено 200 миллионов рублей, что, как ожидают власти, позволит сохранить низкую стоимость билетов.