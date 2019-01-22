Вторник, 22 Января 2019 года
14:00:42 МСК

Из Владивостока на север Приморья запущены дополнительные самолёты

Общество

Благодаря субсидиям из краевого бюджета цены на авиабилеты удается сдерживать

Владивосток, 22 января 2019, 14:00 — REGNUM  Из Владивостока начали курсировать дополнительные самолёты на север края, передает интернет-портал «Общественное телевидение России». Таким образом власти Приморья увеличили количество самых востребованных рейсов внутри региона.

Авиакомпания «Аврора» летает в Пластун, Дальнегорск и Терней. Новые рейсы ввели из-за повышенного спроса.

Благодаря субсидиям из краевого бюджета цены на авиабилеты удается сдерживать. В среднем перелет в одну сторону стоит 2000 рублей. Билет на автобус стоит столько же, только полет длится всего пару часов.

«Это отдаленные поселки, а добираться до них быстро — это очень хорошо, — заявил пассажир Михаил К. — Если ехать на автобусе, это порядка 10 часов. Я вот сейчас прилетел с Сахалина и мне надо быстро попасть в Дальнегорск домой. Я пошел, купил билет и полетел. Вообще, малая авиация во всем мире развита, особенно в Америке, поэтому это большой плюс».

Всего по итогам прошлого года внутрикраевая авиация Приморья перевезла больше 40 тысяч пассажиров. В этом году на субсидирование полетов в региональном бюджете предусмотрено 200 миллионов рублей, что, как ожидают власти, позволит сохранить низкую стоимость билетов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиаперевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить