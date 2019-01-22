Решение Роскомнадзора может вернуть работоспособность PlayStation Network

Москва, , 14:07 — REGNUM Роскомнадзор разблокировал 2,7 млн IP-адресов. В официальном обращении на сайте надзорного ведомства сообщается о снятии ограничений с 17 IP-подсетей компании Amazon. Теперь геймеры ожидают, что проблемы с работой сети PlayStation Network решатся.

В обращении Роскомнадзора сообщается, что снятие ограничений произошло из-за того, что данные подсети длительное время не используются для функционирования мессенджера Telegram. По решению Таганского районного суда г. Москвы от 13 апреля 2018 года этот мессенджер блокируется в связи с неисполнением российского законодательства.

Напомним, что массовая блокировка IP-адресов началась девять месяцев назад. С тех пор геймеры начали испытывать проблемы с работой сети PlayStation Network — часть её функций основана на технологической базе Amazon. Проблема блокировки адресов сказалась и на отдельных играх (Battlefield 1, Battlefield V, Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr). Разблокировка Роскомнадзором IP-подсетей компании Amazon должны вернуть полную работоспособность игровой сети PlayStation Network.

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