Каир, , 13:46 — REGNUM По меньшей мере семеро египетских военнослужащих погибли в результате вооруженных столкновений на севере Синайского полуострова, заявили военные страны 22 января, сообщает американское агентство Associated Press.

В вооруженных силах также указали, что в результате столкновений были убиты по меньшей мере 59 человек, подозреваемых в причастности к радикальным группировкам, еще 142 подозреваемых задержаны. Египетские военные добавили, что в результате серии авиаударов было уничтожено 56 автомобилей, на которых перевозилось оружие и боеприпасы.

Точных сроков, в течение которых были проведены эти операции, не указывается.

Напомним, операция сил безопасности Египта на Синайском полуострове продолжается с 2018 году. В регионе действуют боевики, которые присягнули на верность террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).