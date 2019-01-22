Владимирцы требуют от губернатора спасения от «мусорных воротил»

Владимир, , 13:50 — REGNUM Жители трех районов Владимирской области, граничащих с Подмосковьем, написали открытое письмо губернатору Владимиру Сипягину, в котором требуют исполнить предвыборные обещания и не допустить привоз в регион московского мусора. Письмо есть в распоряжении ИА REGNUM.

Открытое обращение составили активисты Киржачского, Александровского и Петушинского районов. В нем жители обращают внимание губернатора на то, что из заявлений чиновников неясно, будет ли во Владимирскую область ввозиться мусор из других регионов. В частности, по мнению общественников, ранее замгубернатора Александр Байер заявил, что московские отходы могут приниматься Владимирской областью по соглашению между регионами. Кроме того, активисты считают, что и слова самого губернатора противоречат друг другу. Так, 29 декабря Владимир Сипягин заявил, что границы области закрыты для отходов из других регионов, а уже в январе глава области сообщил, что регион не может влиять на частные полигоны.

«В последних публичных заявлениях уполномоченных чиновников администрации Владимирской области речь идет лишь о запрете ввоза из других регионов коммунальных отходов. Умалчивается тема ввоза промышленных отходов. Означает ли это что, запретив ввоз во Владимирскую область коммунальных отходов, Ваша администрация согласится с поступлением промышленных отходов, а также радиоактивных, биологических, отходов от реновации?», — говорится в письме.

«Хотим обратить ваше внимание, что в действующей Территориальной схеме сказано, что ввоз отходов из других регионов на территорию Владимирской области возможен только при наличии межрегиональных соглашений. Таких соглашений, как известно, нашей областью с другими регионами не заключалось.

Поэтому ввоз московских отходов на территории Александровского и Петушинского района является нелегальным, о чем в период своей предвыборной компании вы нам неоднократно говорили и обещали этот незаконный ввоз мусора пресечь после вашей победы на выборах, поэтому мы вас и поддержали!», — напоминают активисты.

Авторы письма просят губернатора провести совещание с участием активистов и чиновников из трех районов, чтобы дать на нем все ответы. Также в письме есть просьба инициировать проверки в отношении районных чиновников, которые допустили незаконный ввоз московского мусора.

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